張善政 （中，穿黃色雨衣）今（26）日參與羅智強（右）發起的「祈福走桃園」活動，沿途路過支持的民眾還會向他們擊拳或比讚，兩人也都會熱情回應。（陳麒全攝）

對於張善政兩次拜訪桃園市議長邱奕勝 一事，國民黨立委賴士葆認為，候選人最小，這個時候實踐謙卑、謙卑再謙卑不是笑話而是實話；且選舉很殘酷且媚俗，唯有放下菁英身段，蛻變化身成為市井小民的心態才能接地氣。賴士葆最後還喊「桃園加油，張善政加油！」

賴士葆26日在臉書指出，他第一次參選國大代表的經歷讓他永生難忘。他當時擔任政大企研所教授兼所長，但一投入選舉才發現計程車司機、市場賣菜的老闆、普羅大眾、路人甲乙都不認識他，有人拿到文宣當面丟地上踩，每天都在訓練唾面自乾的勇氣。

國民黨立委賴士葆。（資料照片）

賴士葆坦言，他變成候選人後，在地方里長、樁腳、意見領袖的面前，就像個小媳婦般唯唯諾諾虛心受教，點頭如搗蒜一般，唯恐不夠謙恭有禮。

賴士葆披露，為了爭取神聖選票，每個人都可以教訓候選人，內容包山包海，例如：文宣不好、那一句話講得不對、握手不夠有力、沒有正視對方眼神、彎腰幅度不夠…這些都對，因為頭家最大，因為有求於人，每天都在接受震撼教育。

賴士葆強調，選舉很殘酷且媚俗，唯有放下菁英身段，蛻變化身成為市井小民的心態才能接地氣，「桃園加油，張善政加油！」