前副總統呂秀蓮卸任後與民進黨漸行漸遠，並於2018年退黨。針對現在的民進黨跟之前有什麼差別？呂秀蓮直言，民進黨和以前「太不一樣了」，現在的民進黨是在享受別人替它爭取的自由，本來就是要讓大家享受該享受的，可是不能揮霍，基本原則還是要有，比如至少要有事實根據，不能用邪惡的動機去打擊別人。

呂秀蓮今(26日)在YouTube頻道《Bit King比特王出任務》中被問到，現在的民進黨跟之前的民進黨有什麼差別？她坦言「太不一樣了」，「我們當年雖然沒有拋頭顱灑熱血，但我們是基於公義，認為當時一黨獨大的國民黨做太多壞事，所以我們挺身來對抗它。因此，我們替大家爭取到自由，並不是為我們個人爭取自由」。

呂秀蓮接著表示，現在的民進黨，是在享受別人替它爭取的自由，本來就是要讓大家享受該享受的，可是不能揮霍，基本原則還是要有，要尊重別人，「我的自由有一半是你的，你的自由有一半是我的」，所以還是要有分際，比如至少要有事實根據，不能用邪惡的動機去打擊別人等等，沒有一個自由是絕對的自由，都是相對的。

呂秀蓮也被問到，聽說她正受到媒體的封鎖還有打壓，有什麼事情是她想發聲，結果被壓下來的？呂秀蓮直言，國民黨時代已經很習慣了，而後前總統陳水扁執政8年、前總統馬英九執政8年，她也都很自由。但是她沒有想到，民進黨再次執政以後，感覺到很多媒體不曉得是主動還是被動效忠，也不知道是自我約束還是奉命。

呂秀蓮接著舉例指出，在馬英九執政期間，有一些電視台很喜歡每個月固定的時間專訪她，他們說因為收視率很高，講的話很多人要聽。但是等到民進黨再度執政以後，她上了電視還是反應很好，可是製作人卻跟她說，「很抱歉，已經接到指令，以後不方便請妳來了」。