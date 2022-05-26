自1996年迄今，台灣歷經七度總統直選，三度政黨輪替，政權和平轉移，假新聞、假消息暨網路謠言未曾稍歇。

2004年319總統大選發生「兩顆子彈」槍擊案，南台灣地下電台第一時間在空中密集散播「阿扁中彈」的訊息，直指國民黨和對岸中共聯手暗殺台灣人選出來的阿扁總統，配合民進黨宣傳車大街小巷穿梭放送，翌日投票，選情丕變，扁呂配領先國親連宋陣營兩萬餘票驚險蟬聯。

1998年高雄市長選舉，民進黨提名的謝長廷曾提供一卷偽造的錄音帶，指控國民黨吳敦義涉及桃色糾紛，謝長廷後來以4000餘票的差距險勝，開啟民進黨在高雄市20年的長期執政。時隔多年後，儘管當年這卷錄音帶被證實是捏造的，對吳敦義個人和國民黨卻已經造成無可挽救與彌補的傷害。

2006年高雄市長選舉，民進黨陳菊在選前最後一夜大陣仗召開「走路工」事件記者會，並張貼「黃俊英賄選抓到了！」大字報。隔天投票，陳水扁總統竟以元首之尊，刻意在投票所外接受媒體訪問，含沙射影，帶風向左右選情。黃俊英選情一夕翻盤，最後僅以1114票的些微差距敗給陳菊。司法事後證明，所謂「走路工」事件根本與黃俊英無關。黃俊英兩度與高雄市百里侯寶座擦身而過，枉費與陳菊一場師生情誼，壯志未酬，鬱抑以終，令人無限慨嘆！

2014年11月彰化縣長選舉，民進黨立委段宜康為黨內同志魏明谷助選，指控魏的對手、擔任曲棍球協會理事長的前藍委林滄敏詐領補助款500萬元，魏也在報紙刊登廣告指控林用假單據詐領公款，段甚至揚言若指控不實，將公開吞曲棍球向國人謝罪，檢方事後調查認定林滄敏並無不法行為。2018年元月底高等法院判處段宜康、魏明谷須連帶賠償林滄敏共100萬元並公開登報道歉；然段宜康笑罵由人，根本無動於衷。

民進黨兩度中央執政，檯面上政客在野時總是聲嘶力竭，將「台獨建國」、「公投制憲」掛在嘴邊，扁朝時代阿扁首度坦承台獨「做不到就是做不到」，時至今日，即便已在國會佔居多數優勢，完全執政的英派政府也是虛晃一招。民進黨政府無疑是組織最龐大的詐騙集團，刻意操作台獨、制憲的假議題，選前說一套、選後做一套，權謀詭詐，坐收漁利，睜眼說瞎話，公然矇蔽台灣人民。

民進黨長期放任網軍1450出征政敵，非我族類，趕盡殺絕，從駐日本大阪外交官之死，世界衛生組織總幹事譚德塞遭到台灣網路「霸凌」，到台灣的口罩外交，新加坡總理李顯龍夫人何晶在臉書留下謎樣一句「呃...」（Errrr....）評論，引發台灣網軍不滿群起圍剿，殷鑑不遠，班班可考。

堅持捍衛新聞自由，全民責無旁貸，新聞自由也不應該被無限上綱盲目濫用，但是，究竟誰才是台灣假新聞的始作俑者？並且從散播、傳遞假新聞、假消息及謠言當中「得了便宜還賣乖」？聰明的閱聽大眾，想必心中的答案已經呼之欲出。

（作者為文史工作者）