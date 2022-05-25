年底縣市首長選舉，民進黨該派誰參選新竹市長，延續現任林智堅政績，引發政壇關注。已表態爭取提名的行政院顧問鄭宏輝今表示，民進黨徵召、提名的原則一直都是選擇最強、民調最高、民眾最支持的人選，故他一向主張：民進黨就是要提名民調最高的候選人。

鄭宏輝今日（25）在臉書發文表示，很多媒體朋友問他，對於現任新竹市市長林智堅市長參選桃園，以及今年底新竹市長人選的看法。他相信林智堅應該全心在防疫上，不可能現在還在想選舉；現在黨中央和桃園市府也都澄清這個謠言了，目前防疫工作為重中之重，現階段應聚焦疫情變化。

話鋒一轉，鄭宏輝直言：「林智堅市長如果有參選桃園市長的考量，當然是強棒出擊，我給予尊重與祝福，也有信心他一定可以勝選，守住桃園。」

鄭宏輝強調，有任何優秀的人選要到新竹市代表民進黨參選市長都是好事，都可以討論，不過民進黨徵召、提名的原則一直都是選擇最強、民調最高、民眾最支持的人選，所以他一向主張：民進黨就是要提名民調最高的候選人。

針對新竹市長人選，鄭宏輝認為，如果媒體要討論這個話題，不妨可以做做民調，給黨中央、給新竹市民參考。他相信民進黨內夥伴共同的目標都是要「團結、勝選」，無論桃園市或新竹市，都要有「最強、會贏」的候選人來延續執政好成績。

鄭宏輝也再度重申，目前防疫優先，台灣正處於疫情高峰，民進黨作為執政黨，最關心的就是疫情變化、做好防疫工作，請大家團結防疫，守護台灣，一起撐過疫情高峰期。