蔡清祥（陳志賢攝）

最高檢九合一選舉督導小組25日揭牌，檢警調廉首長共同主持，左起調查局長王俊力、台灣高檢署檢察長張斗輝、法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、警政署長陳家欽、廉政署長莊榮松（陳志賢攝）

因應今年11月26日舉辦的地方公職人員九合一選舉，最高檢察署25日舉行查察賄選及暴力督導小組揭牌儀式，法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗均強調地方型選舉較容易發生賄選情事，指示檢警調廉必須嚴查假訊息、境外勢力介入選舉，並特別調查以加密虛擬貨幣、遊戲點數、行動支付、電子錢包等數位金流、以及地下通匯、選舉賭盤等方式從事賄選情形。

最高檢與全國檢察機關今早同步舉行揭牌儀式，最高檢今天的揭牌儀式是由法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝、調查局長王俊力、廉政署長莊榮松、警政署長陳家欽等檢警調首長共同主持。

蔡清祥表示，九合一選舉是地方型選舉，容易發生賄選、暴力等妨害選舉情事，因此檢警調廉要嚴查社群平台的選舉假訊息、境外勢力介入。

他說，這次選舉查察具有以下特色，一、科技偵查，向上溯源；各地檢察署均成立科技偵查指揮中心，會向上溯源揪出幕後操控選舉的人士及金主；二、虛擬貨幣成為賄選工具；包括行動數位支付、電子錢包都可能被用於賄選；三、嚴查可疑金流；金融情報中心將針對未申報的可疑大額資金、境外金流予以清查；四、嚴查假訊息：假訊息影響選舉公正性，必須嚴加防範、查辦，並且即時作出澄清。

邢泰釗指出，賄選就是貪汙的開端，有效的反賄選宣導，選舉查察將成功一半。最高檢已做出相關規劃，包括反賄選宣導，最高檢已製作反賄選宣導影片，將在各地檢察機關、金融ATM播放，以鼓勵青少年及民眾踴躍檢舉賄選。

此外，邢泰釗強調，最高檢要求各地檢察機關優先處理假訊息案，以速偵嚴查假訊息，調查境外勢力介入選舉，包括地下通匯、選舉賭盤等方式影響選舉，並嚴防加密貨幣賄選，包括遊戲點數、行動支付、虛擬貨幣等方式加強布建蒐查，選舉查察是「無底限」、「無上限」、「無時限」。