因應今年11月26日舉辦的地方公職人員選舉的九合一選舉，最高檢察署將於25日上午10時與台北地檢署等地檢署同步，舉行查察賄選及暴力督導小組揭牌儀式，由法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝、調查局長王俊力、廉政署長莊榮松、警政署長陳家欽等檢警調首長共同主持揭牌，檢警調將針對假訊息及境外資金影響選舉等情事，展現強力查察決心。

最高檢表示，查賄重點工作包括行政中立、公正、客觀地執法，對於假訊息要嚴斥、及時、立即處理，對於查賄情資的有效性要予以提升、佈雷工作審慎執行、落實資金清查，防範境外資金介入選舉的情況。另外，也要求所有執法機關確實執行暴力防治、反賄選宣導，並利用網路宣導的方式成立雲端反賄數位平台，結合年輕世代的潮流。

最高檢表示，今年九合一選舉格外重要，特別邀請各查賄機關首長來共同揭牌，展現政府查賄決心，最高檢已通函各地檢署早期規劃進行查察工作，檢警調將針對境外不法資金利用非法管道來台介入選舉一事進行查察，呼籲國人支持端正選風、拒絕不法的決心，也呼籲參選人及樁腳，以最民主的態度及守法的精神來參與這次選舉。