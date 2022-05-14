汐止新昌市民活動中心正式啟用。（新北市民政局提供）

新北市政府積極推動地方特色公園，汐止水返腳公園今（14）日正式啟用，市長侯友宜親自到場揭牌，公園除有長者體健、兒童遊戲等區域，更融合在地茶葉、礦業、水返腳碼頭等歷史意涵，為新北再添一處全齡共融特色公園。侯友宜隨後轉往汐止新昌里，為完工啟用的新昌市民活動中心揭牌。

水返腳公園位居汐止區市中心大同路2段，離台鐵汐止車站僅200公尺，交通便捷；現場本是一處窪地，禮門溪穿越雜草叢生，經市府與地方溝通合併周邊零散用地，面積達到2600坪，包括汐止濟德宮無償提供的242坪土地，總工程經費約6000萬元。

公園設計融入汐止特色和人文元素，邀集在地民眾、里長、地方仕紳、公民團體等提供意見，更開放在地學校師生參與設計，加入茶葉、礦業、水返腳碼頭等意象；公園內設施有長者體健區、休憩平台、乾濕式遊戲區、戶外健身區、多功能廣場等，是兼具全齡共融與在地文化的特色公園。

侯友宜表示，水返腳公園是融合生態、環保、教育、文化的特色全齡共融公園，歡迎大家到這裡來欣賞，享受公園遊憩的樂趣。

隨後侯友宜前往為新完工啟用的新昌市民活動中心揭牌，由於活動中心興建工程流標多達23次，侯友宜懷抱歉意說，「好事多磨，不好意思，讓居民久等了」，也請鄉親們善加使用。

新昌市民活動中心外觀採用幾何斜板造型與傳統窯燒清水紅磚，呼應周邊老街的歷史建築，活動中心1樓為銀髮俱樂部、老人共餐使用，2樓是各項研習課程空間，3、4樓則為閱覽室，是處多元且舒適的休憩空間，可嘉惠新昌、橋東、福安、秀峰4個里，約2.2萬名市民。