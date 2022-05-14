新北市單日新增確診人數已連續2天突破2萬人，市長侯友宜日前指出海嘯型疫情已來臨，今（14）日上午侯友宜出席活動時表示，新北市篩檢量能全國最多，目前有36處篩檢站，篩檢量已累計70萬人次，汐止區、三重區將加設篩檢站。

侯友宜指出，目前篩檢的量能還是會隨時做好調整，汐止地區汐止國泰醫院的篩檢量能已擴充到最大，汐止居民還是有需求，所以會在汐止再設篩檢站，也會在三重設篩檢站，面臨篩檢量能大家全力以赴，但篩檢量能若達到一定侷限，我們必須把醫療量能用在最重要的中重症者，避免更高的死亡率。

侯友宜提到，醫事人員最重要的工作是不要讓死亡率攀升，所以我們的醫療量能要調整到中重症者，篩檢站雖然有需要設，但最重要是要調整步伐，照顧醫院裡的中重症者，這才是最重要的方向。

媒體詢問，台北市長柯文哲宣布將和平醫院轉為防疫醫院，新北市有無類似規畫？侯友宜說，新北市早在之前三重的聯合醫院就是專責醫院，十幾天前就已啟動三重醫院，清空306個病床收治Omicron患者，所以三重聯醫很早就做了專責醫院的準備，新北市早已啟動做好萬全的準備。