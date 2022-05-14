總統蔡英文昨指示北北基桃增設9處大型採檢站，中央流行疫情指揮中心昨指出，已要求北北基桃加開大型篩檢站，新北和台北各3處，桃園2處，基隆1處，但新北市長侯友宜表示大型篩檢站不是不可以再設，但醫事人力有限。對此，指揮官陳時中今表示，相關人力會由主責醫院負責，另醫師公會全聯會理事長邱泰源也已在招募基層醫療院所參與。

昨指揮官陳時中表示，目前北北基桃共有84個採檢站，現在要求雙北各加開3個大型篩檢站，桃園2個，基隆1個，預計這兩天就會陸續開設。

醫療應變組副組長羅一鈞今公布9處大型採檢站地點，其中桃園市為新國民醫院主責的大園站、國軍桃總主責的龍潭站；新北市則是三總主責的汐止站、三總松山分院主責的三重站、新北聯醫主責的江翠站；

而台北市採檢站為台北榮總主責的自由廣場、台大醫院主責的市立體育場，另一處仍待評估；基隆市則是基隆市立醫院主責的市民廣場。

對於侯友宜表示醫事人力有限，陳時中今回應，人力還是中央、地方共同合作，會由主責醫院負責，邱理事長也在招募基層醫療院參與，希望這樣的合作模式能增加採檢的量能。大型篩檢是以500到1000件為單位。