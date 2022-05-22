民進黨今（22）日進行黨職選舉，改選黨部主委、全國黨代表及縣黨員代表，其中花蓮縣黨部主委由嚴献宗當選，他強調，將著手黨務開創新局，讓更多花蓮人認同民進黨的理念價值，花蓮雖屬艱困選區，但只要努力，不會永遠艱困。

花蓮縣黨部主委陳景豊表示，2任主委任期即將任滿，感謝花蓮黨員與支持者的支持勉勵，此次黨職選舉全縣設有6個投開票所，感謝選務人員疫情之下，辛勤完成選務。同時也祝賀新任主委嚴献宗、全國黨代表及縣代表當選人，期勉大家全力團結，打造最強輔選團隊，輔佐投入年底選舉的優秀參選人。

花蓮縣黨部新任主委嚴献宗在海軍服務25年，一等士官長退伍，曾任行政院東部聯合服務中心秘書，代理縣長蔡碧仲時期任縣長室簡任機要秘書，現任黨部執行委員及全國黨代表。

嚴献宗表示，會在既有的黨務基礎上，傳承民主薪火，並強調，將著手黨務開創新局，讓更多花蓮人認同民進黨的理念價值，且本次黨職選舉皆為同額競選，反映基層不分派系世代團結一心，放眼大選；花蓮雖屬艱困選區，但只要努力，不會永遠艱困，並相信花蓮民進黨可以更好、再更好。

此外，綠營此次黨職選舉中，全國黨代表應選3席，由擬參選縣議員的現任市民代表胡仁順、縣黨部執行委員徐達及縣黨部執行長沈文魁當選，新任縣黨員代表則選出25席。