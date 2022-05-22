現任高市黨部主委趙天麟一早投票，談到卸任心情，直說「很輕鬆」，會全力支持新主委許智善。（柯宗緯翻攝）

民進黨高市黨部黨職三合一改選，今（22）日登場，下午4時開票。（柯宗緯翻攝）

民進黨高市黨部黨職三合一改選，今（22）日登場，下午4時開票。現任高市黨部主委趙天麟一早投票，談到卸任心情，直說「很輕鬆」，會全力支持新主委許智善，預計5月31日完成交接，後續力拚年底大選，議會過半、市長陳其邁連任。

民進黨今舉辦黨部主委、全國黨代表及市代表選舉，高雄主委候選人經陳其邁協調後，僅有許智善一人，同額競選，選情相對單純。

不過，是否影響投票率？趙天麟認為，主委雖是同額競選仍盼黨員支持讓許智善開出漂亮的票數，特別呼籲黨員趁著好天氣投票，希望讓許智善高票當選。許智善低調說，他平常心看待，重要的是投票過程順利，選後將全力拚黨務。

趙天麟表示，即將卸任主委職務將交棒許智善，「心情輕鬆不少」，接著要啟動大選模式，即使在不同的位置，還是要和大家一起為市長陳其邁連任，及市議會議員席次拚過半而努力。

民進黨高雄市黨部黨員數逾5萬人，高市黨職改選包括主委、全國黨代表、市代表，「三合一」選舉在11處投開票所展開，除唯一主委候選人許智善外，另有99人登記參選全國黨代表、96人登記參選高雄市代表都要競爭各64個席次。