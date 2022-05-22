民進黨苗栗縣黨部黨職改選，22日舉辦黨員投票，縣黨部主委由現任主委李貴富，以76票之差勝出，再度取得連任。

苗栗縣黨部主委有現任主委李貴富、前縣議員陳春暖登記參選，全國黨代表有5人登記、取3席，而縣黨代表43人登記、取27席，22日辦理黨員投票，主委部分稍早開票結果出爐。

李貴富獲得909票以76票之差，贏過陳春暖的833票，李連任第19屆主委。李貴富說，黨內在下屆選戰中，不管是縣長還是縣議員，都已確定人選，有許多優秀人才投入選戰，他將與眾人持續為苗栗打拚，並力求年底議員席次翻倍。