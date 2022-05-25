九合一選舉即將到來，高雄地檢署25日組成「2022年地方公職人員選舉查察賄選及暴力執行小組」，並由新任檢察長洪信旭主持揭牌儀式，檢、警、調、廉及政風人員共同宣示，將積極查察賄選、防制暴力、假訊息與境外資金等不法手段介入選舉，以維護選舉公平。

洪信旭指出，地方型選舉容易有結構式或是包裹式的賄選，且在網路社會下，假訊息快速傳播影響選舉公平性，境外資金介入選舉也會妨害選舉公正性，這些是此次選舉查察工作的三大挑戰，相關單位會將其列為選舉查察重點，共同打擊賄選、暴力及維護選舉公正。

洪信旭強調，除了會持續透過「一偵查組、一主任檢察官對應一分局」、「檢察官第一線進駐分局」的方式查察責任區機制，並以「精準布雷」、「打擊暴力賭盤與幽靈人口」、「鼓勵檢舉賄選」的方式執行相關工作外，也會對假訊息速查速辦，地下通匯也將全力掃蕩。

洪信旭也表示，近年大選甚至罷免，都有出現民眾持攝影機拍照、錄影等干擾選民投票的行為，雖然影響選舉的層面不像買票廣泛，但容易引起民怨，也會列為此次選舉查察的重點，如果出現類似情形，會積極與警調單位密切合作，讓選民安全、安心投票。