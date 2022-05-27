年底桃園市長選舉，藍綠陣營都摩拳擦掌備戰中，國民黨近日才確定徵召前行政院長張善政空降參選，而綠營人選傳出新竹市長林智堅、立委鄭運鵬、前立委黃適卓等，都曾被點名。國民黨立委萬美玲分析，綠營現在有一定程度的焦慮，而林智堅和鄭運鵬算是同一類型，「空軍很強」，張善政的「空軍團隊」必須加強，「但我覺得林智堅沒有鄭運鵬帥」。

萬美玲26日接受資深媒體人黃光芹專訪，談及民進黨人選問題，她表示，民進黨現在是有一定程度的焦慮，因為他們也推不出適合的人選。據她了解，桃園市長鄭文燦是比較喜歡空降的人選，畢竟鄭文燦知道桃園這仗不好打，他沒有把握一定守得住，如果選輸了，空降來的就是中央責任，地方上的就是鄭文燦的責任，「鄭文燦也認為在地的不是挺強的。」

對於林智堅和鄭運鵬兩人差異，萬美玲表示，林智堅轄內的新竹市人口數跟桃園區差不多，城市治理幅員不太一樣，自己其實很難想像，林志堅身為地方父母官，會丟掉新竹市，然後跑來桃園參選。如果林智堅選擇在這個時間點離開，心理一定還是會有很大的壓力。

萬美玲進一步指出，就她觀察，鄭運鵬平常較常出現立院，與地方人士接觸較少，林智堅空降與否，就要看他討不討當地人喜歡，這才是重點。

黃光芹追問，「目前檯面上就以林智堅和鄭運鵬較有實力，就您看誰出線的機率比較大？張善政之後要如何面對這兩人？」萬美玲坦言，以林智堅和鄭運鵬的個人特質來看，這兩個算是同一類型，空軍很強，網路操作、自媒體應用都很強，若對上這兩位，張善政的「空軍團隊」就必須加強，畢竟現在是網路時代，如果有很多政績、成績，但沒有宣傳出去，沒讓人民知道，就等同沒用。

針對外界傳聞，林智堅在與鄭文燦數次詳談後，答應只要新竹市找好接班人，就願意到桃園參選，民進黨24日回應，目前相關縣市長提名作業並未有任何新進度，鄭文燦與林智堅目前都以防疫為優先。