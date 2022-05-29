韓國瑜。（資料照片，韓國瑜提供）

藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，蘇貞昌28日放話「我們會加以咎責查辦」，陳時中也冷言冷語說，會進一步釐清是否有人散播不實的訊息，查明後將依法最高可罰300萬元，或3年以下有期徒刑或拘役。

前高雄市長韓國瑜28日深夜在臉書聲援，一個母親懷胎十月，要忍受多少腰痠、孕吐的辛苦，生產時要承受多麼巨大、撕裂的痛楚，才能讓一個小生命誕生於世上？

韓國瑜說，孩子出生後，面臨現在的高房價、高物價、空污、疫情、治安等多重威脅，為人父母又必須花上多麼大的心血，才能呵護一個孩子，從襁褓逐漸茁壯到能站立、會走路、牙牙學語喊出第一聲「爸爸、媽媽」？這些生命的重量，難道是可以量化的嗎？

韓國瑜直言，人之所以為人，是因為有人性、有感情，相信沒有多少人能夠承受失去至親之痛，每失去一個至親，那種心痛的程度根本無法用言語比擬，倘若今天失去的是至親、到了新聞上，只變成一個個冰冷的數字，然後被第三者如此冷言冷語的問到：「很多是幾個？」、「幾個叫很多？」。這樣的言論，根本不配稱之為人。

韓國瑜強調，這裡是台灣，是大家最自豪認為我們是民主國家的台灣。這一切真的太令人痛心、令人遺憾。他也衷心希望全天下所有孩子都能平安健康長大，所有父母都能不再面臨錐心之痛。