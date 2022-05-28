對於藝人郭彥均「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」爭議事件，國民黨新北市議員葉元之砲轟蘇貞昌丟臉；擬參選新北市議員的呂家愷認為，如果這些逝去的生命在蘇貞昌眼中只是一串數字的話，就查辦吧！

藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，引發爭議。行政院長蘇貞昌今(28日)表示，「我們會加以咎責查辦」。陳時中今在記者會上強調，會進一步釐清是否有人散播不實的訊息，查明後將依法最高可罰300萬元，或3年以下有期徒刑或拘役。

國民黨新北市議員葉元之質疑，蘇貞昌說要查辦郭彥均，引起負評炸鍋，蘇貞昌眼看苗頭不對，竟叫發言人發聲明，謊稱早上的受訪內容，是針對近日社群網路上不實疫情，並非針對郭彥均的發文。葉元之砲轟「丟臉！蘇貞昌失言，卻叫羅秉成出來說謊！」還批評，有這樣的行政院長，真是台灣的不幸！

新北市政府前副發言人、擬參選新北市議員的呂家愷認為，「很多孩子走了 這難道是假消息嗎？」如果這些逝去的生命在蘇貞昌眼中只是一串數字的話，就查辦吧，郭彥均日前只是在臉書呼籲大家善待醫護人員！

呂家愷還說，4月28日，陳時中部長白天才在疫情記者會上提醒民眾不要散布不實謠言，晚上卓冠廷立刻大張旗鼓的上節目說台中盧市長確診，不知道他哪來那麼多朋友給小道消息，但事後證實是假消息，至今也不曉得有沒有遭受責罰。