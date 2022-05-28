新冠肺炎疫情延燒，把握發病5日黃金期投藥是避免染疫者病情惡化、死亡的關鍵。根據中央流行疫情指揮中心統計，目前國內還有逾65萬份的輝瑞倍拉維（Paxlovid）、逾9萬份的默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir）庫存量。目前倍拉維還有近3000人份未交貨，莫納皮拉韋近期已再採購20萬人份，預計6月10日前會供貨。

指揮官陳時中表示，昨國內共開出1351人份莫納皮拉韋、 1萬1417人份的倍拉維，其中倍拉維首度開出逾1萬份。以單日來看，開藥的比率高達百分之14，開藥的效率已越來越高。

根據指揮中心統計，國內至今共開出5萬9797人人份倍拉維，庫存還有65萬7393人份，另有2810人份還沒交貨。而莫納皮拉韋共適用了1萬4611人份，庫存還有9萬1229人份。

對於專家希望給藥率能達到1成5，陳時中表示，以這樣的藥量，即便染疫人數增加500萬人，現有的藥物仍是足夠的，更何況還有藥物陸續進口。指揮中心26日已和默沙東再簽約，採購20萬1600人份莫納皮拉韋，預計6月10日前就會供貨，對方會再告知期程。

陳時中強調，不是每個人都需要用藥，若為65歲以上有風險因子者，未演變成重症的時候，用藥會利大於弊；若沒有風險因子，則效果就會不明顯，還得承擔副作用，雖然目前沒有大量的嚴重副作用，但是還是會有噁心、嘔吐等不舒服的情形。

他也重申，藥物一定夠，還可以因應多500萬人染疫，進貨後還可以因應更多，有需要的、有風險的就儘量用。目前基層的開藥比例已增高，超過一半，這是個好現象，輕重分流做的越好，對醫院的壓力越低，有助集中精神照顧中、重症病患。