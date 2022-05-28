全台疫情狂燒，觀光產業急凍，國民黨南投縣長參選人、立委許淑華28日直指，目前觀光局提振興項目是看得到卻吃不到，呼籲重新檢討觀光產業補助方案，加速出入境指引作業。

許淑華在個人粉專貼文，表示今年雖然維持2級警戒，但國內疫情持續延燒，端午連假全國旅館訂房率僅3成，讓觀光產業面對比去年更加嚴峻的挑戰。

她也說，目前觀光局所提出振興項目有諸多限制，鼓勵出遊的政策也與民眾自發性減少出門的現況不符，許多業者反映補助是看得到卻吃不到。

許淑華主張，中央應針對租金、稅金等營運需求進行補貼，她也要求交通部應盡速與觀光業者會商，檢討現行補助方案，以維持良好的就業環境，並增強觀光競爭力。

另，對於中央無法具體表明國際旅遊重新上路的時程，外界都感到相當的不滿，開放國境需研擬旅客進出方式及規定，觀光產業也要提前安排服務人力，若無法提出具體時程，業者無所適從。

許淑華解釋，我國鄰近國家已陸續邊境開放，她要求交通部在與業者充分溝通之下，應加速制定「出入境團體旅客操作指引」作業。

她坦言，過去指揮中心與外交部、交通部橫向聯繫令人搖頭，突襲式的政令宣達讓外界措手不及，台灣在解封的最後一哩路上不能失去自亂陣腳，評估好國內的醫療量能和整體形勢之下，才能讓政府與民間要共同探求台灣未來各種觀光發展機會與可能性。