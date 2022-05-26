台南日光緩緩早午餐店發揮愛心，向農友李承昌採購因停課致無法銷售給團膳公司的紅蘿蔔，並送給弱勢團體。（李承昌提供／張毓翎台南傳真）

因應疫情高峰，台南高中以下學校停止實體上課，供應團膳公司蔬菜的農民訂單全泡湯，只能想辦法透過其他管道轉售；團膳業者也無奈地說，停課與否的問題，每次宣布都太臨時，買來的食材無處去、員工突然被迫放無薪假，政府若及早推估疫情走向，針對受衝擊產業，擬好配套措施，也不會搞得大家成天心慌慌的。

疫情燒不停，台南一家團膳業者說，最近幾周，許多學校因為學生確診而臨時停課，時常半夜接到學校打電話來告知「明天某班級用餐人數要減少」、「某班級要停課好幾天，營養午餐不用送來了」等，沒辦法只好硬著頭皮，隔天一早趕緊通知員工，哪些學校或班級得少做幾份。

業者提到，如今全面停止實體上課，雖然宣布的時間點，相較之前零星停課情況「好一些」，但延長到何時，都還是未知數，放無薪假的員工，若找其他工作賺取收入，哪天突然恢復實體上課，業者可能還得再重新招人。幸好他們還有接企業團餐的訂單，所以能稍微降低衝擊，有些同業只做學校團餐，損失恐怕會更大。

停課成常態，對與團膳契作的農民也虧慘，農友李承昌指出，他每周有400至500公斤的紅蘿蔔，固定賣給台南、高雄的團膳業者，停課影響下，得另尋通路轉售，由於販售給團膳、賣場等通路規格不一，轉售不容易，新學期前，他應該暫時都不敢接團膳的訂單了。

為了消化因停課而生產過剩的紅蘿蔔，李承昌除了透過社群平台降價銷售，有部分則直接捐贈鄰近的社福機構；他說，像在地的日光緩緩早午餐發揮愛心，特別向他採購紅蘿蔔，再送給弱勢團體，疫情下患難見人心，令人動容。