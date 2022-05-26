國內疫升溫，為保障新竹縣學子的健康，縣長楊文科26日宣布縣內高中以下學校的遠距教學，從原訂5月23到27日，持續實施到6月2日，以避免疫情擴散。無法居家線上學習者，學校會妥適安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐，同時考量畢業及新生入學銜接的權益，也不提早放暑假。

教育局長楊郡慈表示，新竹縣訂有高級中等以下學校學生居家線上學習參考指引，可作為學校進行課程規畫、課程實施與評量辦理的依據，調整授課方式期間，學生雖以不到校為原則，但學校會主動關心學生參與線上學習情形。

至於各補習班及課照中心則建議於5月30日到6月2日，同步採線上教學，家長若有特殊需求，各園班仍需給予協助。

針對各校畢業考大都安排在暫停實體課程期間，學校可彈性應變， 召開各學科「教學研究會」或學校「課程發展委員會」，討論評量方式與成績計算方式，採多元方式處理，若學校決定維持紙筆測驗，畢業班學生到校考試則採分流作業模式處理。

此外，各校畢業典禮得由學校邀集家長會、教師會、學年教師召開會議討論，取得共識採實體或線上方式辦理，惟不開放外賓與家長進入校園。

目前新竹縣國小疫苗集中施打照常舉行，環保局已加強各校園環境消毒工作，教育局也持續提醒各校務必落實佩戴口罩、勤洗手、增加量測體溫頻率及維持教學場域室內通風等防疫工作，如人員出現發燒或呼吸道症狀，應儘速就醫。