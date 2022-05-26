疫情高峰期預估將在5、6月出現，南投縣長林明溱26日宣布，南投縣高中以下各級學校學生，自5月30日至6月2日持續暫停實體課程，進行採線上教學，希望減少人員流動，降低校園群聚染疫風險。

縣府為確保校園師生身心健康，縣內高中、國中、國小及附設幼兒園學生持續採線上教學；私立幼兒園加強防疫措施，可彈性自行決定是否比照辦理。

教育處指出，如果家長在線上教學期間，確有在家照顧困難，學校可協助照顧安置學生，並提供到校學生午餐，讓家長能安心工作，如遇學校配合疫苗施打作業或其他重要活動，可在做好防疫措施下返校辦理，兼顧學生校園防疫安全及學習權益。

教育處表示，學生暫停到校上課，教師可採同步、非同步或混成線上教學方式，讓學生居家遠端進行學習，學校應妥善規畫線上教學內容及配套措施，與家長共同關心學生身心健康，並督促學生按時上線學習，順利完成各階段的學業。