南投縣24日新增1243人確診，由於學生染疫以國小學童最多，讓家長憂心，南投縣第1批5到11歲兒童BNT疫苗8500劑24日到貨，將於25日在竹山鎮桶頭國小率先開打。

衛生局表示，5-11歲兒童BNT疫苗，採校園集中接種方式辦理，5月24日南投縣獲配第1批疫苗，衛生局及合約院所將配合接種作業，請學校先行造冊，只要人數確定，可以馬上施打，不受停課影響。

校園集中接種開打後，如果中央配撥兒童疫苗充足，將開放給76家合約院提供疫苗門診接種，仍請家長至合約院所接種前，先行電話確認診所是否有開瓶，或至衛生局網站查詢，以免白跑一趟。

兒童如出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹、唇色發白或發紫血、氧飽和度低於94％、肢體冰冷且皮膚斑駁、冒冷汗，或持續高燒、頭痛等症狀，趕快送醫或通報119。

此外，南投縣23日出現第4件確診孕婦生產案例，草屯鎮佑民醫院為懷孕超過40周、22歲確診產婦接生，經PCR檢驗嬰兒為陰性，母子均安。

衛生局表示，孕婦確診及產後6周內，可視狀況使用口服抗病毒藥物Paxlovid，若臨床醫師評估使用效益大於風險，經充分告知並獲同意後可使用，婦女用藥時若有意願持續哺乳，另需綜合評估餵哺母乳的益處，以及對嬰兒可能風險。