新竹市24日新增1583名確診個案，今年以來累積2萬1820名確診個案，目前累積居家照護者為1萬603人、居家隔離者為2122人。

市府24日也宣布，針對5至17歲的疫苗接種，市府預計26日啟動校園巡迴施打計畫，並自下周一（30日）加開診所提供5至17歲兒童及青少年輝瑞疫苗施打管道，同時維持部分診所提供6至11歲莫德納疫苗施打服務，家長可依需求於各診所開診時段預約施打，如有疑問，可電洽03-5320900諮詢。

衛生局同時指出，為加速居隔單開立，確診者可透過中央簡訊，依系統正確填報基本資料後，發送電子居隔單；若無收到簡訊，可利用健保快易通APP或直接進入「COVID-19確診個案自主回報系統」，填寫相關資料，經確認後發放電子居隔單；衛生局再次呼籲，民眾填報資料時務必確認正確性，以免權益受損。

另，中央流行疫情指揮中心25日起開放於「數位證明平台」線上領取隔離證明，尚未領隔離單的民眾屆時也可透過該系統申請，或向居住所在地衛生所申請紙本隔離通知書。