李懿在今（24日）傳出快篩陽性的消息，經紀人向本報證實並透露李懿已完成PCR檢測，「李懿今天早上起床喉嚨痛，快篩呈陽性，立即回報公司，已取消今天原本的錄影工作，目前已自行開車去車來速進行PCR採檢。」原定今日要錄製華視《天才衝衝衝》，目前也先取消，在家休養。

經紀人表示，李懿自綠島工作5天返家後，這2天喉嚨一直感覺怪怪的，但一連2天快篩都呈陰性，直到今天早上發現喉嚨痛，快篩才出現陽性反應，目前身體出現喉嚨痛、頭痛、想睡等不適症狀。