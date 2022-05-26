嘉義市高中職以下遠距教學持續至6月5日 14:372022/05/26 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市高中職以下遠距教學持續至6月5日。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市國小學生BNT疫苗施打期程。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真） 嘉義市政府宣布，因應疫情仍在高峰，5月30日至6月5日高中職、國中小及公幼（含附幼）持續遠距教學，國小自30日開始校園集中施打疫苗，家長可陪同，另外，畢業考方式則授權學校彈性處理。 北市兒童BNT開打 銘傳國小莫德納棄打潮高達8成 南投高中以下學校 5／30-6／2持續線上教學 嘉義市軍輝橋將拆除蓋新橋 斥資9.7億2024年完工 #遠距教學 #嘉市 #嘉義市 #高中職 #持續 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國高中1人確診 全班停課3天 04:102022/05/26 生活新聞 疫情將衝高峰 台中宣布高中以下停課延一周 09:362022/05/26 生活 台股開盤持平 財長：國安基金持續觀察 11:372022/05/26 財經 彰化高中以下遠距延長一周 提早放暑假與否滾動式修正 10:422022/05/26 生活 《科技》Google Cloud助北醫大 建優質數位教育環境 10:592022/05/26 財經 中市持續推動公車進校園 公車路線數達23條 09:302022/05/25 生活 嘉市新品牌識別系統 議員各自表述 04:102022/05/26 地方新聞 不提早放暑假了！北市遠距教學再延一周 10:132022/05/26 生活 《鋼鐵股》春雨樂觀看鋼鐵景氣 今年毛利率拚20% 10:582022/05/26 財經 看客運將復甦 華航：爭取高收益3、4航權客源 09:242022/05/26 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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