嘉義市國小學生BNT疫苗施打期程。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府宣布，因應疫情仍在高峰，5月30日至6月5日高中職、國中小及公幼（含附幼）持續遠距教學，國小自30日開始校園集中施打疫苗，家長可陪同，另外，畢業考方式則授權學校彈性處理。