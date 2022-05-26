王惠美說，彰化學生確診數有下降趨勢，目前將不採遠距教學至暑假，因還須考量國小升國中課程銜接問題，不過強調端午節過後，會視疫情情況進行滾動式修正。（本報資料照片）

國內疫情持續延燒，彰化縣長王惠美稍早宣布彰化縣內高級中等以下學校，遠距教學再延長一周，另外彰化學生確診數有下降趨勢，目前將不採遠距教學至暑假，因還須考量國小升國中課程銜接問題，不過強調端午節過後，會視疫情情況進行滾動式修正。

彰化縣長王惠美表示，彰化高級中等以下學校，包含國小附幼，遠距教學授課將再延長一周，停課不停學讓學生不必到校上課，不過也會視疫情情況進行滾動式調整，未來是否繼續延長，或是有其他指引方針，都會及時修正在宣布。

王惠美也說，彰化縣利用這周來提升國小學童疫苗接種率，來減輕學童返校風險，另外觀察校園確診病例變化，在本周實行遠距教學過後，學生確診數確實有下降趨勢，加上學校有針對照顧需求家長持續提供基本照顧，以減輕家長負擔，更兼顧防疫需求，也持續照顧學生與家長。

王惠美強調，目前暫不考慮將遠距教學延長至暑假，因為必須考量國小升國中課程銜接問題，不過端午節過後，會視情況再做滾動式檢討。