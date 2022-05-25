台科大學生會今晚在臉書發文表示，昨（24）日學校行政會議及今（25）日110學年度第3次校務發展委員會上，學校提出了「接收」華夏科大的提案，目標為在本學期之校務會議通過，並展開相關程序。

教育部則表示，此案不是公私併，而是華夏科大董事會主動去找台科大，要將校產捐給他們，也可確保現有老師的工作權。教育部尊重兩校後續的溝通及決定，不會介入。

華夏科大多年前因涉入弊案及董事會內部失靈等因素，自2002年起，由教育部依私立學校法派任公益董事及監察人經營至今，也代表著目前華夏科大的董監事，均代表教育部行使職權。

由於近幾年在學人數逐年減少，學校經費逐漸短絀的情形下，教育部考量公益董事難依法負經營成敗責任，希望依「私立高級中等以上學校退場條例」規定，由國立大學接收原學校法人所屬之相關資產，並協助相關停辦事宜。

台科大學生會表示，學校正面臨整體校舍屋齡偏高，須拆除重建及空間周轉等問題，若能以華夏中和的校本部作為周轉空間，將能加速校本部的再開發。其次也希望能在接手的過程中，爭取經費與專任教師名額，以提升整體可運用的資源。

台科大學生會表示，依據目前會議上的報告，華夏科大最快將於112學年度起申請停止全部招生，剩餘約2200名學生則以「原校就學、原校畢業」為安置原則，即最後仍為華夏科大之學位證書。

華夏科大在教職員工離退方面，除依法給予離退金外，另擇優聘為本校專案教師或校務基金約用人員，其中改聘專案教師應為具博士學位及合格教師資格，並作為輔導原校畢業之師資。