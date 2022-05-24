台灣首府大學學生組成自救會，訴求原校畢業，24日手持抗議布條呼喊口號步行至行政大樓，向校長張淑中遞交陳情書。（劉秀芬攝）

台灣首府大學學生組成自救會，訴求原校畢業，24日手持抗議布條呼喊口號步行至行政大樓，向校長張淑中遞交陳情書。（劉秀芬攝）

台灣首府大學上周傳出將停辦，學生組成自救會，24日上午10點200多人集結在校門口，訴求原校畢業，手持抗議布條呼喊口號步行至行政大樓，校長張淑中也出面接下學生代表陳情書，強調會把學生訴求轉達給董事會，也承諾3天內回覆學生訴求。

自救會學生表示，23日北上立法院與教育部進行諮詢和協商，認定校方片面發表聲明及無預警宣布停辦，不符合程序及規範，因此今日抗議陳情活動照常舉行。

24日上午台南麻豆區下著小雨，200多名學生早上冒雨集結在校門口，手持「救救外籍生、我們不要被遣返」、「拒絕斬首、搶救首府」、「回頭是岸、校運昌隆」等布條，外籍生也用噴漆自製抗議布條，台南市市議員陳秋宏、吳通龍也到現場聲援自救會學生。

一名烘焙系學生表示，原本談好的暑假實習，已被取消，若要轉學勢必降轉；另一名夜間部學生說，當初會到台首大就讀，是因白天下班後可以趕到學校上課，如果轉台南其他學校，交通路程遠，工作學業無法兼顧。

自救會學生在校門口高呼「原校畢業」等口號後，200多人拉著布條一路走到行政大樓前，由進修生、研究所、原住民、外籍生等代表遞交陳情書給校長張淑中。

自救會表示，希望校方重新開啟與學生對談、校務請符合程序正義、先規畫好停招停辦的計畫辦法，才能啟動與師生的停辦說明會，並要求恢復校務正常運作，拒絕學校黑箱作業。

張淑中接下陳情書後表示，「你們的訴求校長接受，會把陳情書交給董事會。」自救會成員強調要重啟對談、原校畢業，張淑中承諾3天會回覆自救會訴求，抗議行動也在半小時內平和落幕。