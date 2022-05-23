天主教輔仁大學宗教系學生組媽祖會，每年回雲林縣北港朝天宮謁祖宗教交流。（張朝欣攝）

天主教輔仁大學宗教系學生盧柏穎、郭叡等人，為進行宗教交流，前往雲林縣北港朝天宮分香成立媽祖崇敬會，每年回朝天宮謁祖進行宗教交流，創會會員盧柏穎23日表示為深入了解各種宗教，特地至日本擔任僧侶，會員陳廷彥等人則是道士，希望藉由實務參與，讓各宗教有更多交流的機會。

北港朝天宮董事蘇健榮近日接待進香團，發現有1張進香條非常特別，上面寫著「梵諦岡輔仁宗教學天后聖母崇敬會，往祖廟北港朝天宮進香」，細問之下，原來是來一群來自北部輔仁大學宗教學系學生與畢業生，因熱愛媽祖文化所組成的崇敬會進香團。

創會會員盧柏穎表示，崇敬會於2016年至北港朝天宮分香啟靈，致力推廣學術香火，陸續成立媽祖讀書會、申請科技部研究計畫等，作為供養媽祖的能量，另1名創會會員郭叡更是每年參加北港媽祖遶境活動。此次回朝天宮進香，共有目前就讀輔大宗教學系學生、畢業校友近10人參與。

盧柏穎為了深入了解各宗教，曾前往日本出家擔任真言宗僧侶；會員陳廷彥目前在輔仁大學攻讀宗教所碩士，同時也是1名道士；取得道士資格的還有劉建宏、李震元2名會員。會員們認為，宗教系學生就是要包容各種宗教，進一步親自體驗不同的宗教文化。

李震元指出，輔仁大學身為梵蒂岡直屬教會學校，在神學院之外成立宗教學系的研究目標，就是希望進行跨宗教的交談對話。透過參與媽祖會活動，會員們能夠更好的融入及參與各種文化場域，與不同宗教信仰的人交流，期許學弟妹們能夠延續這種開放式的傳統，讓學習更多元。