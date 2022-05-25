竹光國中整合走廊及轉角空間成彈性使用場域，打造成「拾藝光廊」，成為校園打卡景點。（陳育賢攝）

新竹市政府近年積極推動新校園運動，新設2校、新建及整建36棟校舍，全面提升校園環境，其中，培英、竹光國中及成德高中獲選2011年教育部「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」補助，將校園大變身，讓孩子在美感校園中成長。

市長林智堅表示，市府自2019年起積極爭取「學美‧美學─校園美感設計實踐計畫」，至今已成功爭取5校合作機會，投入總金額達1380萬元，未來持續透過設計力導入公共建設。

他指出，市府在2019年成功改造北門國小「蒂芬尼藍」同心堂，廣受師生好評，2011年則有成德高中、培英及竹光國中從全國150校脫穎而出，入選為全國25間合作學校，而竹市獲選校數更是名列全國第2。

另，陽光國小今年也剛通過申請，將改善「陽光PUB」室內活動空間，成為孩子們的展演舞台。

教育處表示，成德高中考量校內缺乏戶外、移地教學場域，因此特別改造廢棄近20年的校園角落，拆除老舊守時台、保留舊有涼亭結構，變身為通透寬敞的多功能場域，結合教學與休憩功能，搭配新設環形座椅，可作為體育看台區或學生表演活動的座位區。

培英國中則因缺乏圖書及閱讀空間，因此將屋齡近30年的兩間舊教室改造為閱覽室，也可替代專科教室使用，另將書櫃打造為波浪階梯狀，可作為聆賞看台區，全校2300位學生皆受惠。

竹光國中因應108課綱與跨領域教學需求，缺乏跨領域整合空間，因此整合走廊及轉角空間成彈性使用場域，如提供給藝術季、畢業季學生創作展出空間，透過遮陽布幔和透光天井打造成「拾藝光廊」，成為校園打卡景點。

教育處補充，北門國小同心堂擁88年歷史，「仿羅馬式」建築是日據時期的集會講堂，3年前改造為「校園小藝廊」，揮別舊有陰森老舊印象，以蒂芬尼藍為主軸色搭配高明度色彩，並規畫多功能使用舞台，做為展覽、表演、體育課多元使用，啟用以來廣受師生喜愛。

市府說明，「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」是由教育部及台灣設計研究院主辦，旨在協助全台國小、國中、高中職校，與專業設計團隊合作，以設計思考改造校園環境，落實校園生活中的美感教育。