南開科技大學因為少子化衝擊，有意捐贈全部校產由國立暨南大學承接，以延續技職教育 ；暨大證實此事，並表示兩校曾多次交換意見，不過，暨大迄今尚未收到南開科大決議捐贈學校的函文。

南開科技大學校長許聰鑫表示，南開與暨大是南投縣僅有的兩所大學，為了讓技職教育永續經營，造福南投學子，因此，該校將以捐贈方式，由暨南大學承接，兩校已建立交流平台進行溝通中。

暨大表示，有關新聞報導指稱「本校要求原南開教師只留用50歲以下者」是不實消息。依據私立學校法規定，私立學校決議將全部財產捐贈其他學校法人後，即需辦理停招、停辦、清算、解散事宜，前開事項涉及財產清算及後續學生、教師安排事宜，皆由捐贈方依規定處置，受贈方僅承接捐贈方清算、解散後的剩餘財產，無權干涉捐贈方學生、教師安排事宜。

不過，暨大樂見南開科大以「原校就學、原校畢業」原則安置既有學生，另為暨大未來開辦技職教育事務所需，也希望借重南開科大教職員工力量，擇優聘為專案教師或校務基金約用人員。

暨大表示，如果承接南開科大捐贈財產，將透過與南開科大共建協作平台，以豐沛研究能量橋接南開原有產業實務優勢，積極擴展對南投縣產業數位轉型的影響力，為南投發展願景注入活水、開創新局，充分實踐大學社會責任。