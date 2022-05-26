南開科大證實會將學校給暨南大學，教育部今天表示，南開科技大學目前並非專輔學校，辦學及財務均正常，該校與國立暨南國際大學兩校合作案校內仍在討論中，教育部目前未收到正式申請案。

南投縣僅有私立南開科大及國立暨南大學。不過少子化對私校衝擊尤其劇烈，南開科大近年招生不易，因此決定捐給暨大，以讓技職教育可在南投持續推動下去。南開科大今天證實，兩校商討以「捐贈→承接」合併，並確保該校教職員工作權。

教育部表示，南開科大與暨南大學在考量最佳合作模式、保障教職員生權益及校產公共性之前提下，教育部尊重兩校後續校內的溝通及最後的決定。

不過全國私校工會理事長尤榮輝說，南開科大可說是被暨南大學併吞，因為據傳暨南大學只會留下原南開50歲以下的教師，行政人員轉為校務基金約僱人員，而原約僱人員則不續聘。再加上南開大學董事會幾乎都是教育部遴聘，可以說是無條件奉上給暨南大學，沒有針對原南開大學的教職員工有配套安置措施。不過南開大學也正要召開教職員工公聽會，經過此程序後，也許可以有較好的保障。

不過暨南大學澄清，有關新聞報導指稱「本校要求原南開教師只留用50歲以下者」，係屬不實消息。