國內新冠肺炎疫情持續升溫，確診人數屢創新高，鑑於學校對快篩劑需求量激增，民間企業25日捐贈5000支快篩試劑給苗栗縣府，紓解燃眉之急。

因應中央防疫指揮中心規範，對學校確診或快篩陽性個案的師生，須提供每人1支公費快篩試劑，包括補習班、課照中心也都比照辦理，因此校園快篩劑需求量隨著嚴峻疫情而大幅增加，中央配發數量已不足因應，教育處統計每日快篩劑需求量約1500劑，加上部分採購的快篩劑被徵用攔截，導致出現供需失衡。

瓷林公司董事長林光清25日帶著快篩試劑到苗栗縣府，縣長徐耀昌率同教育處長葉芯慧、體健科長鄭芳渝代表受贈，苗栗縣家長協會同時也是全國家長會長聯盟理事長黃正銘，以及多位國中小校長到場見證企業的溫馨善舉，徐耀昌則頒發感謝狀並致贈農特產向林光清致意。

徐耀昌表示，林光清董事長創辦的協和慈善基金會也長期投入社會公益，2017年起更每年捐贈縣府1000萬元，至今累計捐贈5000萬元基金，用於改善學校教學環境設備或增添設備，與縣府攜手打造優質學習環境。

徐說，他很感謝瓷林公司挹注防疫物資，在貨源缺乏之際，有如及時雨般紓解燃眉之急，暫時紓解篩劑不足的窘境，這些快篩劑將配發各鄉鎮市中心學校調度使用，把企業愛心發揮最大效益。

林光清表示，他透過管道訂購5000支快篩試劑，希望在快篩劑青黃不接，且採購不易之際，強化苗栗縣國中小的校園戰備量能，有助及時篩檢出感染個案，在第一時間精確掌握疫情，避免在校園群聚擴大，有效守護親師生健康。

徐耀昌指出，縣內國中小自5月23至5月27暫停實體課程，期減少校園接觸與感染風險，但在家庭或補教機構仍有感染可能，提醒各位家長和小朋友務必要注意個人防疫自主管理。

另因學童抵抗力較弱，國小的莫德納疫苗規畫本周陸續完成接種，BNT疫苗可望1周後接著安排施打，鼓勵家長帶孩子接種提升保護力。