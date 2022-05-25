目前上海正在加緊推進復工復產，並於上月頒布科技領域「助企紓困12條」，上海市科委副主任陸敏25日表示，3月以來，上海各金融機構共向1824家科技企業發放290多億元（人民幣，下同，約台幣1286億元）貸款。

陸敏表示，科技企業尤其是處於成長期科技中小微企業，抵禦外部風險能力較弱，受疫情影響大。上海市科委在4月2日頒布了支持科技企業的「12條」措施，加大扶持力度，優化服務方式，和廣大科技企業和科技創業者一起共克時艱。3月以來，各金融機構透過科創助力貸、科技履約貸、小巨人信用貸、高企貸等科技金融產品，共向1824家科技企業發放290多億元貸款；194家在貸科技企業，以無還本續貸、展期等方式，獲得無縫續貸支持，涉及金額近10億元。

同時，針對實體服務活動無法開展的情況，陸敏表示，各類科創載體以線上交流，展開政策解讀、創業路演、投融資對接等服務活動近1000場，幫助企業了解政策、展開合作、對接資源。下一步，上海市科委將進一步加大政策支持力度，為科技企業持續紓困解難。