2021年壽險獲利創新高，壽險公司獲准發放現金股利家數及金額，亦創史上新高。據金管會24日公布，已核准八家壽險公司發放現金股利，尚有一家安聯人壽的現金股利案仍在審核中；若加計安聯人壽，今年九家壽險公司共將發出逾561億元的現金股利，家數及金額都創新高，且依2021年稅後獲利3,636億元來看，股息發放率達15.4％，創歷年次高。

今年獲准發放現金股利的壽險公司，包括國泰人壽，獲准發放224.46億元；富邦人壽可發155.78億元；中國人壽是發45億元；南山人壽獲准發61.46億元；遠雄人壽可發12.43億元，保誠人壽是獲准發6.9億元；近期再准台灣人壽發36.93億元，合庫人壽則是7.23億元。

2021年因為股債市都是多頭行情，壽險公司可大量實現股債資本利得，全年稅後獲利3,636億元，創歷史新高紀錄，金管會亦承諾只要壽險公司提足相關準備金，且對接軌IFRS17亦有具體計畫及準備，即會同意這些壽險公司發放一定的現金股利，以反應去年的高獲利。

所以今年金管會共核准八家壽險公司發放現金股利，金額共550.19億元，尚有安聯人壽審查中，但因要發現金股利的公司都有事先與保險局溝通才會送件，所以送審公司某種程度算是已通過初審。