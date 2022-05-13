台新人壽盈餘轉增資發行2.14億新股 18:532022/05/13 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台新金控子公司台新人壽董事會決議以盈餘轉增資發行新股，用以充實資本，預計21.45億元盈餘，將發行2.14億股。 台新人壽董事會決議，去年度可供分派盈餘提撥21.45億元轉增增，發行新股2.14億多股，每股面額10元，由原股東認購或無償配發每千股432.358股，新股權利與原發行普通股相同。 繳稅季快閃優惠 台新銀線上信貸手續費省逾8,000元 創新技術博覽會 報名開跑 #台新人壽 #盈餘轉增資 #發行新股 #億新 #台新金控 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 裕融Q1獲利同期新高 董事會決議辦現增 19:122022/05/12 財經 依循國際綠標準 滙豐銀行搬進台北101 12:522022/05/12 財經 金門今＋74 金酒22人感染啟動應變機制 17:142022/05/13 生活 啟動新人三年計畫 台壽今年將募2千業務人力 04:102022/05/13 金融．稅務 疫情擴大立委快篩陽＋1 費鴻泰進一步PCR確認中 17:212022/05/13 生活 金門縣長楊鎮浯親吐確診 夫妻Ct值曝 16:372022/05/13 政治 股價指數期貨贏家專欄－英國富時100 中性區間看待 04:102022/05/13 證券．權證 金門＋44再創新高 縣府鼓勵視訊診療取藥 16:582022/05/12 生活 新壽喚醒生命中的記憶拼圖 04:102022/05/13 專題周報 新台幣貶1.18角至29.823元 逾23個月新低 19:222022/05/12 財經 《生醫股》友華將處方醫學營業二部分割移轉 友霖發行新股作為對價 17:092022/05/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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