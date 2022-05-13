台新金控子公司台新人壽董事會決議以盈餘轉增資發行新股，用以充實資本，預計21.45億元盈餘，將發行2.14億股。

台新人壽董事會決議，去年度可供分派盈餘提撥21.45億元轉增增，發行新股2.14億多股，每股面額10元，由原股東認購或無償配發每千股432.358股，新股權利與原發行普通股相同。