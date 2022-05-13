金門縣長楊鎮浯親吐確診 夫妻Ct值曝

金門縣長楊鎮浯與另一半張婭玲確診新冠， 他在下午縣府直播中以錄影方式向鄉親報平安，強調將依規定進行7+7居家照護和健康自主管理，期間也會透過電話和視訊方式，與副縣長、祕書長和各局處主管密切聯繫，不會影響縣政運作和防疫工作的進行，也不會有空窗期，請鄉親放心。

兼金門縣防疫指揮中心指揮官的楊鎮浯說，昨天縣長辦公室有同仁確診，他和辦公室同仁在第一時間快篩陰性，昨晚他的太太張婭玲就寢前，因感到身體不適主動快篩呈現陽性，當下他也隨即快篩結果為陰性。今早他陪同家人赴篩檢站做PCR時，為求慎重也一起做了PCR採檢，結果下午2人都確定感染。

楊鎮浯說，目前確診雖然算是「常態」，但身為地區防疫指揮官，對此仍感到有些「尷尬」，可能是因為剛剛感染，太太的Ct值是15.38，只有乾咳和喉嚨痛症狀，就像感冒一樣，而他是32.88，目前沒有任何症狀。

縣衛生局也說明，通常患者在剛開始感染病毒，可以偵測到CT值都會偏高，隨著時間病毒越來越多，CT值就會慢慢下降，當CT值低，就代表病毒可能載量高，可能傳播出去的病毒就越多；若CT值大於30，表示傳染力相當低

楊鎮浯表示，他會嚴格要求自己遵守相關規定，也提醒鄉親疫情高峰期即將來到，要做好各項防疫措施，一起度過這波疫情難關。不少關心的鄉親到縣長臉書留言，請他和太太多保重，好好休息。