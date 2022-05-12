裕隆集團金雞母－裕融企業（9941）12日董事會通過今年第一季財報，首季合併營收84億元，在資產餘額增長帶動下，年增10.3％。而在毛利提升10.3億且預期信用損失改善下，營業利益率年增7.8個百分點，同期大幅成長58.1％，首季稅後淨利達17億元，再創同期新高，獲利表現維持積極的成長動能。

裕融也發布第二季簡式財測，表示預估雖有升息、通膨等壓力，在整體資產餘額持續成長及高獲利性產品比重提升下，估第二季單季營收高標可達92億元、年增約16.6％，稅後淨利可望較去年同期成長4.3億元、年增32％，單季EPS最高為4.16元，將優於去年同期的3.23元。

裕融指出，除本業經營有成，轉投資海內外各事業亦表現亮眼，台灣地區於企業金融方面，新鑫公司商用車分期市占率持續維持第一，機器設備與營建機具近年需求攀升明顯，企業資融業務亦步入軌道，相關業務均較同期有近四成之成長幅度；裕富數位資融於消費金融方面，機車市場穩站龍頭地位，且在商品分期業務上展現不錯的成長力度。大陸地區在資產品質大幅優化與營運體質顯著改善等有利因素下，亦維持穩定增長的表現。

為因應後續業務成長需求，裕融董事會12日決議辦理現金增資發行普通股新股5,000萬股，預計募集金額逾80億元，主要用作充實營運資金、償還借款並強化財務結構，同時維持良好的信用評等。此外，為支持子公司新鑫公司營運規模擴展需求、強化財務結構與提高資金取得能力，裕融亦將認購新鑫私募普通股，以提升其競爭力及獲利能力，本次總投資金額為30億元，裕融持股比維持100％。

裕融在業績成長之外，若以公司治理的角度檢視經營團隊，裕融今年四度入榜「第八屆（2021年度）公司治理評鑑」上市公司不分產業別前5％，以及市值100億元以上非金融電子類前10％。進一步在不分產業的評鑑結果前5％中，2021年財務績效ROE超過20％及EPS超過10元的企業僅有七間，裕融與台積電、聯發科、富邦媒等企業並列其中，凸顯裕融經營團隊的競爭力。