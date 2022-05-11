上市半導體4月營收雖月減2.7％，但較上市整體營收月減12.81％，仍展現穩健表現，同時年增32.82％，累計前4月也年增30.03％，整體營運仍有不錯的成長力道，配合美國費城半導體指數彈升2.51％，台積電ADR也大漲1.74％，今（11）日半導體股由台積電領軍強彈，類股指數一度蓄勢重回5日線，扮演盤面最強勢的族群。

台股今天開平震盪走低後再緩步攻堅至平盤上，且收復萬六關口，半導體股扮演指數翻紅的最大功臣，尤其台積電今天穩步上攻，至午盤時最高衝上526元大漲8元，貢獻指數超過70點，來到5日線附近，聯發科也穩步走高，盤中高點來到831元上漲11元。

上市半體股今天以茂矽、矽力-KY、瑞鼎、麗正、強茂、愛普*、嘉晶、光罩、京鼎、台勝科、捷敏-KY等表現最強，漲幅約在2～5％以上，此外，力積電、聯傑、力智、晶相光、世芯-KY、偉詮電、凌陽、辛耘、華泰等也有1％以上漲幅，推升半導體類股指數今天反彈行情。

上市半導體類股指數今天午盤最高攻上362.62點，幾乎逼近5日線，不過，反彈追價意願不高，成交值明顯衰退，至近12點半時成交值只有460億餘元，成交值比重僅有三成附近。