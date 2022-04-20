據港交所，陽光保險集團在19日晚向港交所提交上市申請，披露招股書，聯席保薦人為華泰國際、中金公司、瑞銀集團和建銀國際。陽光保險2021年保費收入突破人民幣（下同）千億元，淨利潤則為58.83億元。

招股書顯示，根據中國銀保監會及保險行業協會公佈的數據，以原保險保費收入計，在2020年，陽光人壽的市場份額為1.7％，在中國91家人身險公司中排名第12位；陽光財險的市場份額為2.7％，在中國87家產險公司中排名第7位。

據招股書，陽光保險2019年、2020年、2021年的總保費收入分別為879.07億元、925.69億元、1,017.59億元；歸屬於母公司股東淨利分別為50.86億元、56.19億元、58.83億元。該公司的原保險保費收入從2007年的41.53億元增長至2021年的1,013.71億元，年均復合增長率達26％，相較於同期保險行業原保險保費收入年均復合增長率高出11個百分點。