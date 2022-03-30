台銀在30日完成日盛國際租賃50億聯貸籌組簽約，由台銀總經理許志文和日盛國際租賃總經理朱志威共同主持簽約儀式，此次聯貸共14家銀行參貸；台銀指出，該聯貸案原預計募集40億元，在金融同業踴躍參與下，超額認購160％達新臺幣64億元，最終以新臺幣50億元為簽約金額，也顯見銀行團參貸之踴躍。

台銀說明，本次聯貸案資金用途為償還既有銀行借款暨充實營運週轉金所需，其他參貸行包括土銀、台企銀、一銀、合庫、華銀、農業金庫、兆豐、彰銀、北富銀、高銀、華泰、安泰及陽信商業銀行等14家銀行。

對於日盛國際租賃的營運現況，台銀也表示，該公司深耕台灣市場已逾40年，以車輛分期、設備融資租賃與企業長期租車為主要核心業務，並持續多元化發展金融周邊服務，提供企業客戶更具彈性的營運融資管道，是扶植中小企業成長的堅實推手，本次聯貸案順利籌組完成，將有助於日盛國際租賃持續擴大事業布局。