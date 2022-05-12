金門今天新增44例確診，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增44例確診，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增44例確診，最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今天新增44例確診，再寫下單日最多個案數。縣府宣布在疫情日趨嚴峻下，鄉親可以透過金門醫院和全縣35個衛生所、診所進行視訊診療及定期取藥。

縣府說明，金門今天新增44名確診者，確診累計292例，目前收治中57例，無症狀或輕症56，中症狀1例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者155人，解除居家隔離35例，目前居家隔離221例，相關疫調仍持續進行中。

今天新增44例中，男性19例、女性25例。年齡分布：未滿5歲1例、13歲至19歲2例、20歲至30歲16例、31歲至40歲7例、41歲至50歲7例、51歲至60歲7例、61歲至70歲3例、71歲至80歲1例。個案分屬5個家庭群聚案(10例)、1個群聚案(3例)、4個延伸案(4例)，以及19個獨立案。

目前，部立金門醫院目前收治量能充足，負壓及專責病床總床數40床，僅使用17床，尚有空床23床。

新增確診者在金足跡，包括：5月9日江小魚餐廳、東門市場、縣立體育館；5月10日城隍廟、記德餐廳、喬安牧場(伯玉路)、究食堂、全聯(民權店)、江小魚餐廳、東門市場；5月11日全聯(民權店)、元大銀行、中華電信、文化局。

航空部分，包括：5月9日立榮航空B7-8802金門往臺北8：55航班、立榮航空B7-8809臺北至金門9：40航班、華信航空AE1264臺北往金門12：15航班、華信航空AE307高雄往金門15：55航班、華信航空AE1273臺北往金門15：40航班、立榮航空B7-8835臺北至金門18：20航班；5月10日立榮航空B7-8815臺北往金門11：30航班。

縣府表示，6歲至11歲國小學童，今(12)日續有116名學童施打疫苗，累計202名學童，縣府將持續追蹤施打疫苗的學童狀況。

縣府也說明，因應疫情的升溫，政府鼓勵使用視訊診療，其中包括2大區塊，第1個是健保署的視訊診療計畫，鄉親可以透過視訊與金門醫院和地區的35衛生所，進行視訊診療。第2個是健康益友APP的部分，提供給確診者以及居隔者因為行動受限的診療之用。診療之後的取藥方式有2種方式：由親友代為取藥，或由藥師送藥。