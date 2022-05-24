受經濟衰退隱憂衝擊，美股正處於拋售情勢，標普500指數創下20年來的最長周連跌行情。然值此之際，卻有上千名企業內部主管逆勢抄底自家公司，而上一次是在2020年3月，當時成功熊市反彈；專家認為，這代表他們對自家公司非常有信心，是一個正向訊號。

美國財經媒體報導，根據Washington Service數據顯示，今年5月有1100名上市公司高階主管大舉買進自家公司股票，買賣比從4月的0.43，飆升至本月的1.04，有望出現2020年3月以來，買進人數超越賣出人數。

報導稱，2020年3月公司內部人士大舉買入自家股票，股市當時成功觸底反彈；值得注意的是，買賣比在在2015年8月和2018年底也有所上升，前者發生在股市觸底之前，後者正好於谷底。

Icon Advisers執行長卡拉漢（Craig Callahan）表示，投資人士是在3萬英呎的高空或宏觀下操作，而公司內部人士則是根據公司基本面去操作，「我們相信從公司基本面的觀點是正確的」。

Amundi Asset Management投資組合經理凱里（John Carey）表示，某種程度而言，這是令人振奮的消息，他們對自家公司有投入更多資金的信心，「我們持續觀察這種買進趨勢是否會繼續下去，但整體來看，這是一個正向訊號」。