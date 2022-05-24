針對外界對防疫險之亂，抨擊金管會核保、理賠五大原則姍姍來遲之情事，金管會主委黃天牧親自上陣澄清。

有關於核保、理賠5點說明：

（一）金管會於本年4月29日即函請保險公司加派人力儘速辦理核保等事宜。

（二） 今年5月15日傳出部分公司以複保險為由婉拒投保，本會當日隨即對外說明防疫險無複保險問題，一經核保完成，保險公司即依約負保險責任。

（三） 疫情指揮中心於本年5月7日說明數位健康證明載明確診者相關資料並提供驗證機制，金管會於隔日即5月8日邀集業者研商據以作為確診理賠證明文件。

（四） 金管會於今年5月4日即函請保險公會研訂理賠實質審查指引。

（五） 疫情指揮中心於今年5月16日宣布增列0＋7以篩代隔措施，金管會於今年5月17 日即對外說明，民眾如維持3天居家隔離＋4天自主防疫，受有隔離處分且有隔離事實，保險公司應予理賠。

此外，針對外界抨擊關於「金管會任由業者推賣防疫保單」，黃天牧澄清，保險商品在銷售前或銷售後的風險控管均有一定監理要求，且本會保險局在今年初，鑑於疫情變化及風險屬性之改變，已函請保險公司檢討風險控管機制。

防疫保單的初衷，是讓民眾在面對染疫可能造成的支出增加或收入減少時，能多一層保障。對於風險管理上須檢討改進之處，金管會也將參考各界建議，督導保險公司強化相關機制。