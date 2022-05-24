台電驚爆洪姓修護處專員量身打造1億多元限制性招標，護航油機工業公司取得台電車床機台標案，還收受40萬元賄款，油機公司王姓總經理、仲介的郭姓代理商也分得500多萬佣金，高雄地檢署依貪汙、偽造文書、洩密等罪起訴3人。

據了解，王男得知郭男認識洪姓專員，告訴郭男，若能協助銷售庫存的6米立式車床、2米半中型立式車床機台給台電，就會給付賄款酬謝。

經由郭男轉告，洪姓專員同意以限制廠商資格、制定特殊產品規格等綁標方式，於2019年3月、10月間陸續辦理6米立式車床、2米半中型立式車床機台2件標案的招標作業，2件標案都是為油機公司量身訂做，第一次流標，第二次招標也只有油機公司來投標，油機公司最後順利以1億560萬餘元得標2件標案。

油機公司收受台電修護處核撥的工程款後，郭男與王男便議定酬金600萬元，開立支票交給郭男兌現。而王男為核銷行賄款項，以假買賣、開立不實發票的方式，透過公司會計人員製作不實會計傳票掩飾犯行。

郭男還要洪姓專員特地開車北上到桃園機場捷運站，在車上交付40萬元佣金。

洪姓專員坦承收賄，但辯稱是擔心遷廠進度受影響，才會洩漏底價及招標資料。郭男也坦承行賄，但王男辯稱不了解郭男佣金的使用方式。檢方依據相關事證，依違背職務收賄罪、偽造文書、洩密等罪起訴洪男。另依違背職務行賄罪、商業會計法、稅捐稽徵法等罪起訴王男及郭男。