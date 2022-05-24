華為受到美國前總統川普制裁，近年華為手機被Google切斷行動服務（GMS），只好研發自家生態系統HMS（華為移動服務），並順勢推出鴻蒙操作系統。陸媒報導，華為鴻蒙系統開發負責人（被稱為「鴻蒙之父」）功成身退、已離開華為，將轉戰中軟國際系公司旗下「深開鴻」，新去向已獲得華為高層認可。

據中國證券報報導，王成錄如果加入深開鴻，意味著仍在華為體系的公司。深開鴻當初成立就是為了承接華為鴻蒙的相關業務。據天眼查，深開鴻股東包括深圳哈博科技投資合夥企業，這是華為旗下的投資基金，股權為20%。而另一股東為深圳建信中軟國際投資合夥企業，股權同樣為中軟國際。

中軟國際和華為淵源頗深，早在2015年就引入華為作為戰略股東，同時華為也是中軟國際第一大客戶。深開鴻創始人陳宇紅同時也是中軟國際創始人，目前為中軟國際首席執行官。

有消息指出，王成錄從華為「退休」，接下來加入深開鴻。對此，華為並未回應，但一位深開鴻員工透露這一消息屬實。

王成錄為華為技術元老，在華為工作22年，主導鴻蒙系統開發，被稱為「鴻蒙之父」。他在1998年進入華為，曾擔任華為中央軟件院總裁，2015 年調到華為消費者業務，並主導方舟編譯器和EMUI系統研發。

王成錄擔任華為消費者業務軟件部總裁期間，還是鴻蒙操作系統負責人。早在2019年8月，華為發布面向全場景的分佈式操作系統HarmonyOS，並在華為智慧螢幕上投入使用。2021年6月，鴻蒙操作系統開始在華為手機推廣應用。

目前，鴻蒙系統已取得不錯的發展。華為業務CEO余承東上月底表示，搭載華為HarmonyOS的華為設備已達到2.4億部，華為終端全球月活用戶數7.3億，生態設備發貨量1.5億部，生態合作夥伴超過2000家。