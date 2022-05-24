離岸風電區塊開發即將在今年第三季進行選商，許多開發商紛紛推出風場參與競爭。最新投入風場開發的貝富新能源（BlueFloat Energy）24日宣布正式進軍台灣市場，角逐第三階段區塊開發的競標作業，將推出位在新竹外海裝置容量約1GW的九降風離岸風電計畫。

貝富新能源指出，專案名稱定為九降風離岸風電計畫，是因新竹地區風力資源相當豐富，因此選定在此開發。根據環保署環評開發資料顯示，風場所在水深約為45至90公尺，風機機組單機裝置容量規劃9.5至20MW，海纜於新竹市北區及新竹縣新豐鄉潮間帶上岸後連接至自設升（降）壓站，再沿既有道路鋪設陸纜，連接至台電變電所。

貝富新能源首席執行長Carlos Martin表示，浮動式風場開發技術相較於固定式風場開發，兩種設計相似卻又可獨立發展，過去貝富新能源的技術團隊成員參與了歐洲及全球各地浮動式專案的開發技術並累積深度經驗，包含蘇格蘭ScotWind風場、哥倫比亞Vientos Alisios風場以及其他區域浮動式開發專案。

Carlos強調， 貝富新能源擅長以因地制宜的模式建構在地產業鏈量能，九降風離岸風電計畫將於台灣樹立一個很好的合作典範。