111年彰化風場航道海難救援演習空勤直升機救援情形。(航港局中部航務中心提供)

「演習形同作戰！」因應彰化離岸風場陸續建置，強化風場航道事故應變及救援能量，航港局昨日特於台中港舉辦複合性災害搶救演練，並邀集各救災單位及公民營業者參演；模擬離岸風場內各項可能災害應變程序逐項驗證，以落實危機應變處置能力，確保風場、航道與船舶航行安全。

航港局今天指出，演習情境主要包括風機工業人員受傷吊掛救援、貨船失去動力碰撞風機船員棄船救援、漁船碰撞貨船船員落海救援水下搜尋、難船拖帶返港、油料外洩污染風場水域及岸際處置等五項情境，計動員24個公民營單位及8船1機，計200餘人參演。

演習模擬風場內可能發生工業災害及海難態樣，並展現救援人員空中吊掛救援、水下探測及船舶拖帶等立體救助能力，平時各救災單位可熟悉橫向通報協調及支援等程序；未來面臨災害事故將可迅速有效投入救援能量，爭取搶救先機使傷害降至最低。

航港局強調，隨著中部海域離岸風場密集建置，風場航道交通流量大增，風險亦相對增高，為有效防範海難事故發生，航港局除對航商業者加強宣導外；未來持續透過海事資訊監管、災防演練等方式，防範災害事件發生，另務求加強各單位憂患意識，整合協調及時動員各救災單位能量，確維人命財產及環境安全。