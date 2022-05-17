基隆一名年約40多歲李姓男子患有糖尿病，去年因觸犯竊盜罪，遭基隆地檢署通緝，14日警方將人解送歸案，送進看守所。未料，李男昨突身體不適送醫搶救後不治。死者胞弟出面質疑，看守所拒絕家屬提供胰島素，害大哥身亡；對此，看守所表示，未有收到家屬送藥申請，將全力配合檢警調查。

基隆地方法院判決指出，李男去年9月持掃把破壞某間餐廳窗戶，闖入店內竊取桌上1瓶維士比，得手後坐在店門口飲用，店家嚇得報警，法院日前審結，依觸犯毀壞窗戶竊盜罪，處有期徒刑3月，得易科罰金；但李男未依規定報到服刑，遭基隆地檢署發布通輯，警方14日上午至李家將人帶回偵詢，送往地檢署歸案。未料，昨日傳出李男於看守所身體不適，送醫後不治。

李男的胞弟得知消息後，氣得出面指控，看守所拒絕家屬提供藥物害大哥喪命。他表示，14日下午載著母親到看守所，表明大哥患有重大疾病，並領有殘障手冊，若沒有每日服用醫生配的藥，與施打胰島素，隨時會沒命，卻遭到看守所值班人員驅趕，對方表示，所內有護士、醫生很安全，家屬自己帶來的東西不會收，只好先行返家。

李男的胞弟說，因假日無法繳交罰金，直到16日上午才趕緊帶母親至地檢署辦理相關手續，但卻收到大哥身體不適緊急送醫消息，立即趕往看守所了解情況，最後因接到大哥恢復的通知，才先行離去，沒多久醫院竟發出病危通知，並於當日下午4時許因器官衰竭離世。他痛批，矯正單位有很大的行政疏失。

對此，基隆看守所長陳錫樑還原事發經過表示，16日上午8時許，李男表達上有意識不清情形，所內主管立即測量血壓、心跳均異常，趕緊送往衛生科，經人員判斷需緊急外醫，立即叫救護車送往衛生福利部基隆醫院治療；至於家屬是否有送藥，他回應，目前未看到相關送藥申請，將全力配合警檢調查。