基隆2歲童染疫4家醫院收治未果亡 羅一鈞還原就醫過程

基隆一名2歲男童確診高燒到42.4度，因衛福部基隆醫院無兒科加護病房，陸續詢問4間醫院皆因滿床拒收，送到北榮急救後身亡。藥師林士峰直言，衛福部長陳時中向全國民眾報告空床率50%，現實卻發生這種事，不覺得很諷刺嗎？

林士峰今天(15日)在臉書表示，台北市長柯文哲5月初示警，維持醫療量能，不能讓病人死在急診外，言猶在耳，不料昨晚基隆傳出不幸的消息，一名2歲男童13日確診後，晚間7點多因為發燒到42.4度，緊急送往衛福部基隆醫院，小兒感染科醫師楊宗彥評估發現男童疑似感染病毒性腦炎，由於基隆醫院沒有兒科加護病房，緊急聯絡了基隆長庚、台北內湖三總、台大、馬偕等4家醫院，但都沒有病房可以收治，最後轉院到台北榮總急救後，男童仍死亡。

林士峰直言，陳時中向全國民眾報告空床率50%，現實卻發生這種事，不覺得很諷刺嗎？

網友們也留言回應，「人民最怕就是有急症沒病房」、「唉！又是一條小生命」、「所以陳時中，這次又是什麼藉口了？」

至於兒童專責病房究竟有無不足？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，衛福部醫事司每天都有掌握，兒童專責病房全國共221張床，目前北部各大醫院都還有兩位數可供使用，若兒童專責病房數量不足，也有混合型專責病床能用，目前全國共3089床；至於兒童專責ICU北部共有6張空床，混合型專責ICU全國也有369床，沒有不足。